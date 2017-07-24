«Если мы захотим купить «Смерч» у Китая, то должны будем доплатить в размере 18% в бюджет ЕАЭС»: Анжела Хачатрян

Начиная с 2022 года, согласно документам, подписанным в рамках ЕАЭС, ожидается рост цен на товары, импортируемые из третьих стран. ОБ этом в беседе с Aravot.am сообщила вице-председатель партии «Свободные демократы» Анжела Хачатрян. Она, в частности, отметила: «Поскольку поставлена цель – развивать торгово-экономические отношения между странами ЕАЭС, то таможенная пошлина на импорт товаров из третьих стран возрастет.

Это не новость, об этом было известно еще тогда, когда обсуждался договор о членстве в ЕАЭС. Если сегодня, например, из Грузии через сухопутную дорогу гражданин РА с собой может привезти в Армению 1500 евро и 50 килограмм товаров личного пользования, то, начиная с 2022 года речь пойдет всего о 500 евро и 25 килограммах. То есть, если гражданин Армении привезет с собой для личного пользования компьютер или фотоаппарат, который стоит дороже, то должен будет заплатить таможенную пошлину. Это явное ограничение, своеобразная блокада. Чиновникам ЕАЭС невыгодно об этом говорить, поскольку это бьет по карману граждан».

Анжела Хачатрян подчеркнула, что товары первой необходимости подорожают из-за того, что таможенные тарифы на экспорт из стран, не являющихся членами ЕАЭС увеличатся, что касается импорта оружия, то здесь условия следующие: если Армения захочет купить оружие у третьих стран, то будет вынуждена будет доплатить в размере 18 процентов в союзный бюджет ЕАЭС. «Если, например, мы захотим купить «Смерч» у Китая, то должны будем сделать доплату в размере 18 процентов в бюджет ЕАЭС. И это в том случае, когда перед нами стоит вопрос безопасности, а цель всего этого заключается в следующем: у нас не должно быть альтернативы, мы вынуждены покупать оружие только у России. Власти, членством в ЕАЭС исключили для нас всякую альтернативу»,- отметила Анжела Хачатрян.

По ее словам, власти РА заявляли, что членство в ЕАЭС поднимает уровень безопасности РА, однако этот пузырь лопнул в ходе прошлогодней апрельской войны, когда Азербайджан совершил агрессию, используя купленное у РФ оружие: «Если в эти дни даже являющаяся стратегическим союзником РФ, в лице вице –премьера, заявила, что они продолжат продавать Азербайджану оружие, что это бизнес… Но ведь существует соглашение об армяно-российской дружбе 1997 года, в котором стороны обязуются предпринимать действия, способствующие миру, но все это, с учетом поведения российской стороны, фактически, осталось на бумаге. Способствует ли продажа наступательного оружия Азербайджану установлению мира в регионе? Говорят, что это бизнес, и что это для «личного» пользования Азербайджана, но ведь эта страна имеет только одно направление использования этого оружия – Нагорный Карабах и Армения».