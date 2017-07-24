Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:37 | Июль 24 2017
18:37 | Июль 24 2017

Эдвард Налбандян и Бако Саакян провели подробную беседу о ситуации вокруг Карабахского конфликта

Эдвард Налбандян и Бако Саакян провели подробную беседу о ситуации вокруг Карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 июля в селе Ванк Мартакертского района Арцаха принял участие в Святой литургии и праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В тот же день утром прибывшего в Степанакерт главу МИД Армении Эдварда Налбандяна принял президент Республики Арцах (НКР) Бако Саакян.

Президент Саакян и министр Налбандян провели подробную беседу вокруг усилий, прилагаемых Арцахом, Арменией и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении создания соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы.

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Рубрики: Официальные

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