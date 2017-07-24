Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:32 | Июль 24 2017
19:32 | Июль 24 2017

Численное соотношение родившихся в Армении мальчиков и девочек стабилизировалось: НПО «Международный центр человеческого развития»

Численное соотношение родившихся в Армении мальчиков и девочек стабилизировалось: НПО «Международный центр человеческого развития»

Хотя и численное соотношение  родившихся в Армении мальчиков и девочек в последние годы стабилизировалось, тем не менее, показатели пока вызывают обеспокоенность. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявили представители  общественной организации «Международный центр человеческого развития», представляя результаты проведенного в 2016 -2017 годах исследования. Об этом передает издание Panorama.am.

По словам руководителя отдела развития и исследований общественной организации «Международный центр человеческого развития» Ваана Асатряна, согласно опубликованным в 2017 году данным официальной статистики, уже наблюдается определенная позитивная динамика.

«Если 5 лет назад соотношение рождающихся в Армении детей было 100 девочек на 115 мальчиков, то сейчас это численное соотношение изменилось: 100 девочек на 112 мальчиков», – отметил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что отклонение в соотношении сократилось.

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Рубрики: Общество

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