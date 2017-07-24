Россия сокращает финансирование «мягкой силы» за рубежом

Россия сократит поддержку организаций, которые продвигают ее внешнеполитическую повестку за рубежом. Расходы планируется уменьшить в ближайшие три года. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет», передает Эхо Москвы.

В частности, меньше субсидий будет выдано Фонду поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Российскому совету по международным делам. Обе организации, как говорят эксперты, являются инструментами т.н. «мягкой силы».

В то же время, по словам специалистов, подобные структуры сейчас не играют первостепенные роли, поскольку чиновники не пользуются их аналитикой.