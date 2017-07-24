Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:18 | Июль 24 2017
17:18 | Июль 24 2017

Россия сокращает финансирование «мягкой силы» за рубежом

Россия сокращает финансирование «мягкой силы» за рубежом

Россия сократит поддержку организаций, которые продвигают ее внешнеполитическую повестку за рубежом. Расходы планируется уменьшить в ближайшие три года. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет», передает Эхо Москвы.

В частности, меньше субсидий будет выдано Фонду поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Российскому совету по международным делам. Обе организации, как говорят эксперты, являются инструментами т.н. «мягкой силы».

В то же время, по словам специалистов, подобные структуры сейчас не играют первостепенные роли, поскольку чиновники не пользуются их аналитикой.

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Рубрики: Международные

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