Белый дом: администрация Трампа поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 23 июля, в эфире телеканала ABC News заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, передает Deutsche Welle.

“Мы поддерживаем законопроект в том виде, в котором он есть сейчас”, – констатировала Сандерс. Голосование по документу в нижней палате Конгресса должно состояться во вторник, 25 июля. Если конгрессмены проголосуют за поправки, законопроект еще должен будет подписать президент.

Фото – Deutsche Welle