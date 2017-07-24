Глава МИД Австрии призвал ЕС к солидарности с Германией в отношениях с Турцией

Deutsche Welle. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал страны Евросоюза к единству в отношениях с Турцией. “Я буду и дальше добиваться прекращения переговоров с Турцией о вступлении в ЕС”, – заявил политик в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 июля. По его словам, ЕС должен наконец сформировать четкую позицию в отношении Анкары и вместо членства в сообществе определить условия сотрудничества с Турцией как соседом Евросоюза.

Себастьян Курц выступил также в поддержку нового курса ФРГ в отношении Турции. “Я приветствую, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль наконец дал новую оценку положения и пересмотрел отношения с Турцией”, – сказал он. Недавние аресты правозащитников турецкими властями вызывают “крайнюю обеспокоенность” и достойны осуждения так же, как и “массовые аресты и увольнения” турецких граждан за год после неудавшегося путча, завил австрийский министр. “Я все больше убеждаюсь в том, что Турция отдаляется от Европы”, – отметил он.

Эрдоган требует прекратить “вмешательство во внутренние дела”

В свою очередь, в конфликте с Германией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал прекратить вмешательство во внутренние дела его страны. Турция является “демократическим, социальным, правовым государством”, заявил он 23 июля в Стамбуле перед поездкой в страны Персидского залива. Эрдоган также заявил о независмости органов юстиции в Турции и назвал “ложью” сообщения о том, что против немецких компаний ведется расследование по подозрению в поддержке терроризма.

В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников глава МИД Германии 20 июля объявил об изменении политики в отношении Турции. Будут пересмотрены условия, на который ФРГ предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь. МИД Германии ужесточил рекомендации по безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. Габриэль также призвал страны ЕС пересмотреть условия предоставления помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в Евросоюз.

Фото – Deutsche Welle