«Иран заинтересован в том, чтобы через Армению установить связь со странами ЕАЭС»: иранист Армен Исраелян – видео

«Несмотря на то, что изначально была обеспокоенность по поводу того, что членство в ЕАЭС нанесет вред армяно-иранским отношениям, однако в последние несколько лет у Тегерана совсем иная позиция – Иран приветствует сотрудничество Армения – ЕАЭС и заинтересован в том, чтобы через Армению установить связь со странами ЕАЭС»,- в ходе беседы с журналистами в клубе «Энаран», касаясь региональной политики Ирана сегодня отметил иранист Армен Исраелян.

Он сказал также, что и Армения является заинтересованной стороной и уже предложила Ирану создать новые совместные предприятия. «Сейчас Иран через Армению активно сотрудничает с ЕАЭС. Пытаются договориться о таких видах товаров, которые ЕАЭС предоставит по более низкому тарифу».

Эксперт отметил, что если раньше имело место глубокое экономическое сотрудничество между Ираном и Турцией, то в последние несколько лет торговый оборот между странами снизился из-за ряда проблем. Именно поэтому в прошлом году Иран призвал для грузоперевозок выбрать территорию Армении.

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