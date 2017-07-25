Данные об обстрелах сел Барекамаван, Чинари и будут представлены Комиссару Совета Европы по правам человека

Защитник прав человека Армении Арман Татоян провел телефонную беседу с представителем Комиссара СЕ по правам человека, Татоян проинформировал его об обстреле приграничных сел Тавушкого марза 20-22 июля 2017 года.

Татоян выразил озабоченность в связи с тем, что азербайджанские вооруженные силы в основном выбирают в качестве мишени мирное население и их имущество, обстреливают школы и детсады, дома, особенно в то время суток, когда велика вероятность нанесения вреда мирному населению.

Защитник прав человека отметил, что международное сообщество должно публично осудить обстрел мирного населения.

Согласно договоренности между защитником прав человека РА и офисом Комиссара СЕ по правам человека, данные об обстрелах и о последствиях этих обстрелов в особом порядке будут представлены Комиссару СЕ по правам человека.

Аппарат Защитника прав человека Армении