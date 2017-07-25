Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия Украине: Курт Уолкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы с пророссийсками боевиками на востоке Украины. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

По словам Уолкера, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы.

Волкер отметил: он не считает, что такой шаг будет провокационным.

“Оборонное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя, например, от танков, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины”, – сказал Уолкер.

“Я не буду снова прогнозировать, куда мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, неправильный”, – сказал он.

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер побывал на Донбассе. Уолкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе – не внутренний, а именно акт агрессии РФ в отношении Украины.