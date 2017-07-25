Необходим трезвый анализ

Последние события показывают, что отношения между Арменией и Ираном имеют серьезный потенциал. В отношениях Ирана с Турцией и Азербайджаном возникли проблемы, которые, по всей видимости, в ближайшие годы решены не будут. Ирану нужны альтернативные дороги, и в этих условиях армянское направление становится стратегическим. Насколько это для нас необходимо, особо доказывать не нужно. Если на территории нашей страны будет построен газопровод с нормальной пропускной способностью, тем более – железная дорога, то это будет иметь существенное значение для нашей экономики. Если в Армении, и, почему бы и нет, в Арцахе тоже, будут предприятия с иранским капиталом, то это сыграет важную роль, в том числе и в плане безопасности.

Что этому мешает. Многие уверены, что дело не в отсутствии денег, а в реакции России. Это, наверное, так и есть. Но. То, что я хочу сказать, начинается с этого «но». Есть два пути: или упрекать Россию, обижаться на руководство этой страны, обвинять, или понять, какие у этой страны интересы и попытаться путем переговоров приблизить, сопоставить эти интересы с интересами Армении и Ирана. Тогда как вместо серьезного анализа на эту тему, мы в основном читаем бессмысленную критику или же дифирамбы о мудрости Путина. Имеющей дело с цифрами и фактами аналитической мысли, как таковой, нет, есть только критика и восхваление, а от этого никакой пользы нет, разве что душу отводят те, кто любит или ненавидит Россию.

То же самое в любом другом случае. Возьмем хотя бы самый болезненный вопрос – эмиграцию: «Ох, ах, все уехали, никого не осталось, во всем виноваты бездарные, незаконные власти»: неменяющаяся на протяжении 25 лет эта риторика вполне уместна в предвыборный промежуток времени, однако, всеобщих выборов в ближайшие пять лет, кажется, не предвидится. Сейчас время для того, чтобы свое слово сказали свободные от «пропагандистских обязательств» аналитики: сколько человек уехало, какие социальные слои они представляют, где живут сейчас, чем занимаются, какие есть возможности для их возвращения. Как можно организовать репатриацию представителей традиционной Диаспоры. Вообще, на мой взгляд, Армении нужно не министерство Диаспоры, которое проводит хорошие или плохие мероприятия для живущих за пределами Армении наших соотечественников, а министерство Иммиграции и репатриации, которое займется анализом конкретных задач и эффективность ведомства будет измеряться решением этих задач.

… Премьер-министр Советской Армении Александр Мясникян призывал вернуться на родину живущих за рубежом армян, но не мог обеспечить для них ни справедливости, ни демократии, ни, тем более, благополучной жизни. Но было что-то, что тянуло их в Армению. Дальновидность Мясникяна, на мой взгляд, была еще и в том, что он понимал – необходимо пригласить, в первую очередь, представителей интеллигенции. А почему это было (и есть) особенно важно, об этом – в другой раз.