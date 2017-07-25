Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:23 | Июль 25 2017
14:23 | Июль 25 2017

«Нам осталось кое-что доработать»: новые санкции против РФ откладываются, но не отменяются

«Нам осталось кое-что доработать»: новые санкции против РФ откладываются, но не отменяются

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер заявил, что объявление о наличии соглашения относительно законопроекта о введении санкций против России, Ирана и Северной Кореи было преждевременным. «Нам осталось кое-что доработать» – сказал сенатор журналистам. Он добавил, что разногласия вокруг законопроекта будут скоро улажены, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп изучит законопроект об ужесточении санкций против России, а также посмотрит, предлагает ли законопроект «лучшую сделку» для американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс.

«Он собирается изучить этот законопроект и посмотрит на то, как будет выглядеть окончательный продукт», – заявила Сандерс журналистам во время брифинга на борту президентского самолета. Так она ответила на вопрос о том, планирует ли Дональд Трамп подписать законопроект.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные

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