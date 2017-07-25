Глава Генштаба Украины заявляет о переброске Россией наступательной группировки к украинской границе

Глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, “предназначенные для ведения быстрых наступательных действий”, передает ВВС.

Россия действительно размещает военные дивизии на западных границах, но делает это постоянно, начиная с 2015 года.

Заявление Виктора Муженко было опубликовано на странице генштаба ВСУ в “Фейсбуке” накануне переговоров лидеров “нормандской четверки” о ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

По словам главы украинского генштаба, три мотострелковые дивизии, переброшенные к российско-украинской границе, “являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий”.

О российских войсках на границе с Украиной и растущей опасности со стороны усиливающейся военной группировки он заявлял и раньше.

“Российская Федерация вольна изменить конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным”, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее выступление Муженко.

В минобороны России заявления Муженко не комментировали.

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На снимке – глава Генштаба Украины Виктор Муженко

Фото – ВВС