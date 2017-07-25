Замглавы МИД Армении принял представителей различных подразделений Европарламента

24-го июля заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян принял представителей различных подразделений Европарламента.

В ходе встречи стороны детально коснулись последних развитий в контексте отношений Армения-ЕС, работ по формированию правовой базы в разных сферах, участия Армении в программах ЕС.

Заместитель министра Назарян подчеркнул, что большая часть обязательств, отраженных в совместной декларации Рижского саммита, была претворена в жизнь, придав важное значение в плане их полной реализации активному сотрудничеству как со структурами ЕС, включая Европарламент, так и с государствами-членами ЕС.

По просьбе гостей Карен Назарян коснулся усилий Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий для продвижения мирного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что неконструктивные и провокационные шаги Баку препятствуют этому.

Заместитель министра иностранных дел ответил на многочисленные вопросы, касающиеся актуальных региональных проблем.

Была достигнута договоренность продолжить проведение встреч подобного формата для обсуждения вопросов повестки дня.

Пресс-служба МИД Армении