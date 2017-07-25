Парламент Турции принял закон, запрещающий выражения Геноцид армян, Курдистан и курдские районы

Парламент Турции на прошлой неделе принял поправки к закону о внутреннем регламенте, согласно которым запрещается использовать в парламенте выражения Геноцид армян, Курдистан или курдские районы, передает Радио Азатутюн.

Предложение о внесении в закон о регламенте 17 поправок в начале июля представили депутаты о правящей партии «Справедливость и развитие» и Националистического движения. После долгих и жарких дебатов конституционная комиссия одобрила законопроект.

Газета «Аспарез» сообщает, что депутаты прокурдской Народно-демократической партии покинули зал заседаний, бойкотировав голосование. Представляющий эту партию депутат-армянин Гаро Пайлан назвал данную инициативу «сделанным правящей и националистическими партиями предложением о националистической коалиции».

Поправками в закон о внутреннем регламенте парламента также устанавливается наказание в отношении нарушивших закон: деятельность депутатов, «оскорбивших историю турецкой нации и совместное прошлое», в парламенте будет временно приостановлена.Они также будут оштрафованы в размере одной трети жалования.

Против законопроекта выступила также оппозиционная кемалистская Народно-республиканская партия. Представляющая эту партию депутат с армянскими корнями Селина Доган заявила, что в парламенте делается попытка заглушить голос меньшинств. По сообщению выходящей в Турции газеты «Жаманак», в ходе обсуждений она сказала: «Если говорящие о геноциде должны быть наказаны за оскорбление прошлого Турции, то почему не должны быть наказаны те, кто с этой же трибуны оскорбляют армян?» Она подчеркнула, что если поправки будут обязательно внесены, то должно быть установлено наказание не только за оскорбление турок, но и за оскорбление всех национальных и религиозных меньшинств. Селина Доган обвинила турецкие власти в разжигании национальной и религиозной ненависти.

Отметим, что, несмотря на многочисленные попытки изменений в течение прошедших десятилетий, парламент Турции до сих пор работал с принятым в 1973 году законом о регламенте.

Фото – Радио Азатутюн