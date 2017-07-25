Лидеры Германии и Франции требуют немедленно прекратить огонь в Донбассе

Лидеры Германии, Франции, России и Украины согласовали список срочных мер по восстановлению мира на Украине. В частности, необходимо немедленно прекратить нарушения перемирия и принять меры против разрушений гражданской инфраструктуры и важных объектов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона, распространенном вечером в понедельник, 24 июля, по итогам телефонных переговоров “нормандской четверки”. Об этом передает Deutsche Welle.

Кроме того, приоритетное значение имеют разведение конфликтующих сторон и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также свободный и безопасный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ ко всем районам Донбасса, включая участки временно неконтролируемой украинско-российской границы. Германия и Франция разработали список по особенно проблематичным районам – их должны будут определить члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) к заседанию, которой запланировано на 2 августа.

Обмен пленными и восстановление экономических отношений

Макрон и Меркель призвали конфликтующие стороны до конца года продолжить обмен пленными по формуле “всех на всех”, как это предусмотрено в минских договоренностях.

“Стороны конфликта примут меры с тем, чтобы восстановить экономические отношения. Детали необходимо обсудить как можно скорее”, – сказано также в списке мер, приведенном на сайте правительства Германии.

Против подрыва территориальной целостности Украины

В ходе телефонной беседы в нормандском формате Макрон и Меркель подчеркнули “недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности, по созданию так называемой “Малороссии”, говорится в сообщении, размещенном 24 июля на сайте президента Украины.

“Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ”, – констатировала пресс-служба украинского лидера.

В сообщении также сказано, что лидеры стран согласовали встречу своих внешнеполитических советников для продолжения работы над дорожной картой имплементации минских соглашений. Она должна состояться во второй половине августа.

Порошенко настаивает на миротворцах ООН

Порошенко в ходе переговоров высказался за введение в Донбасс миротворческой миссии ООН и призвал Россию “немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории”.

Владимир Путин “подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям” минских договоренностей, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Макрон написал в своем профиле в Twitter, что на переговорах была “подтверждена динамика совместной работы” по кризису на востоке Украины.

Фото – Deutsche Welle