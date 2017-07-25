Незаконные штрафы и их обжалование: анимационное видео

Ежегодно дорожная полиция выписывает более миллиона штрафов. Некоторые из этих штрафов уместны, другие – нет.

Любой человек может обжаловать принятое в отношении него решение, если считает, что оно незаконно. В видео мы попытались представить распространенные несправедливые штрафы, апелляции которых в основном удовлетворяются, а также порядок их обжалования.

Водители, оштрафованные за стоянку под углом, не параллельно проезжей части в местном уширении дороги, так называемом «кармане», могут с уверенностью обжаловать штраф в судебном порядке и достичь успеха, если не было знака, который заставил бы водителей парковаться параллельно.

См.: пункт «б» 2-ой части 23-ей статьи «Конвенции о дорожном движении» 1968 года

В Армении светофоры с дополнительной секцией зачастую оборудованы так, что их трудно воспринять. Часто на светофоре загорается зеленый свет и водители, не замечающие потухшую секцию, въезжает на перекресток, тем самым совершив нарушение. Водители могут с уверенностью обжаловать штрафы за игнорирование дополнительной секции светофора, поскольку запрещающий знак светофора должен быть красного света, а не просто потухшего зеленого.

См.: 34-ый пункт 4-ой главы постановления правительства РА номер 1699-н

Водители могут также с уверенностью обжаловать штрафы, выписанные за проезд на красный свет, если светофор недостаточно виден. Водитель не обязан видеть невидимый, тусклый или не удовлетворяющий иным стандартам видимости светофор.

Более того, если штраф, связанный со светофором, выписан за нарушение, зафиксированное при помощи камеры автоматической фиксации, и на видео светофор физически не виден, этот штраф также можно обжаловать, поскольку на некоторых перекрестках столицы входные и повторительные светофоры работают не синхронно.

Суды также зачастую удовлетворяют апелляции, которые связаны с нарушениями ограничения скорости в местах, формально считающихся населенными пунктами, однако на самом деле являющихся пустынными и незаселенными территориями, поскольку населенный пункт – это не знак населенного пункта, а его характеристики, например здания и другие строения.

См.: постановление кассационного суда по делу ВД/3314/05/14

Помните, что постановление можно обжаловать в течение 30 дней после его получения, подав жалобу начальнику дорожной полиции , или в течение 2 месяцев в административном суде. В обоих случаях обжалование бесплатно. Для обжалования постановления патрульного инспектора желательно написать «не согласен» при получении постановления. Формы апелляции можно найти на сайте Tuganq.am.

Не нарушайте правила дорожного движения и обжалуйте несправедливые штрафы.

«Союз информированных граждан»