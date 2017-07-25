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20:28 | Июль 25 2017

США окажут финансовую помощь странам, принимающим сирийских беженцев: Армянская Ассамблея Америки

США окажут финансовую помощь странам, принимающим сирийских беженцев: Армянская Ассамблея Америки

На прошлой неделе Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США  принял законопроект об ассигнациях по «Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программам» (SFOPS) на 2018 год. Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки.

Согласно проекту, США окажут поддержку в рамках SFOPS на 47 млрд. долларов тем странам, которые приняли сирийских беженцев с начала гражданской войны в Сирии. Эта сумма на 10 млрд. меньше, чем в прошлом финансовом  году.

«Мы приветствуем решение Комитета  по ассигнованиям – подчеркнуть важность помощи, предоставляемой беженцам и принявшим их странам, – отметил исполнительный директор Армянской Ассамблеи Америки Брайан Ардуни. – С начала войны в Сирии в Армению переехали около 22 тысяч сирийских армян. В то время как условия ухудшаются в Сирии, Армения продолжает служить убежищем для преследуемых христиан и других групп, которые на Ближнем Востоке находятся под угрозой насилия и геноцида. Пока в Сирии продолжается гуманитарная катастрофа, мы должны позаботиться о том, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается, в том числе и Армении – в качестве принимающей беженцев страны».

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Рубрики: Международные

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