Оружие для террористов Талибана, возможно, поставляется Россией: CNN

Боевики террористического объединения “Талибан” получили вооружение в Афганистане, которое могло быть передано правительством России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два видео, где зафиксировано российское вооружение, передает Европейская правда.

Отмечается, что видеоролики, полученные CNN, только прибавили веса обвинению афганских и американских чиновников в том, что Россия вооружает талибов.

“Генералы США впервые выдвинули предположение о том, что российское правительство пыталось вооружить афганских боевиков, еще в апреле, но получить видеоподтверждение с поля боя было непросто”, – отмечает CNN.

На двух видео, которые получил телеканал, зафиксировано разнообразное оружие у террористов: снайперские винтовки, различные модификации автоматов Калашникова и тяжелые пулеметы.

На одном из видео, снятом близ Кабула, талибы демонстрируют оружие, которое, по их словам, они получили через северную провинцию Кундуз. Представитель группы заявил, что его группа получила автоматы через таджикскую границу и что они поступили из России.

Однако CNN отмечает, что видеоролики не дают неопровержимых доказательств причастности России к вооружению радикальных исламистов. Москва категорически отрицает поставку вооружения талибам.

Эксперты по оружию после просмотра видео сказали, что информации слишком мало, чтобы непосредственно привязывать оружие к России.

Вооружение не было особенно современным и редким, некоторые из современных деталей, например прицел JGBG M7 на одном пулемете, были китайскими и их можно купить в интернете.

“Россияне говорят, что поддерживают контакт с “Талибаном”, и у нас есть много других доказательств от людей, которых они вооружают… Дыма без огня не бывает”, – сказал глава правительства Афганистана Седик Седики.