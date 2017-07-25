Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:56 | Июль 25 2017
20:56 | Июль 25 2017

Израильский министр прибыл в Ереван с трехдневным официальным визитом

Израильский министр прибыл в Ереван с трехдневным официальным визитом

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Армению сегодня с трехдневным официальным визитом прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Агнеби.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Агнеби примут председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян и премьер-министр Карен Карапетян.

Сегодня состоятся переговоры Налбандяна и Агнеби.

Министр регионального сотрудничества Израиля встретится также с министром транспорта, связи и информационных технологий и министром сельского хозяйства Армении.

В рамках визита министр регионального сотрудничества Израиля посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд» и воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

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Рубрики: Международные, Официальные

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