«История успеха»: новый цикл передач «Аравот»

«Аравот» начинает новый цикл передач под названием «История успеха». Нашими гостями будут успешные люди, которые представят собственную историю успеха, и «раскроют некоторые кавычки».

Беседу с ними в онлайн режиме будет посмотреть на сайте «Аравот», позже на сайте появится видеоматериал. Часть интервью будет опубликовано в газете «Аравот».

Предлагаем 27 июня в 11 часов на сайте Aravot.am послушать историю успеха нашего первого гостя – генерального директора компании «ВиваСелл-МТС» Ральфа Йирикяна.

Ральф Йирикян ответит на вопросы Гоар Акобян.