МО Арцаха: сообщение Баку об использовании БПЛА армянской стороной – очередная дезинформация

25 июля на арцахско-азербайджанской границе в Тертерском районе (в направлении армянского Мартакерта) был ранен солдат армии Азербайджана Бабакишиев Мураз Камал оглу (Babakişiyev Muraz Kamal oğlu). Как передает сайт razm.info, об этом сообщает сайт минобороны Азербайджана.

Ведомство утверждает, что, якобы, «армянский БПЛА сбросил на позиции ВС Азербайджана устройство, начиненное зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, в результате азербайджанский солдат получил ранение».

Отмечается также, что жизни солдата ничего не угрожает.

Распространенная накануне Министерством обороны Азербайджана информация о том, что в результате удара беспилотного летательного аппарата армянских вооруженных сил ранение получил азербайджанский военнослужащий Мураз Бабакишиев, является очередной дезинформацией. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, передает Радио Азатутюн.

Арцахское МО заверяет, что обстановка на передовой по-прежнему остается относительно спокойной, «просто азербайджанская пропаганда работает в своем стиле, пытаясь с помощью распространения дезинформации ввести в заблуждение как свое общество, так и международное сообщество».

Передовые части Армии Обороны Арцаха вдоль всей линии соприкосновения не только не использовали беспилотные летательные аппараты, но и продолжают строго придерживаться режима прекращения огня, говорится в сообщении.