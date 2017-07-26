Эрдоган заявляет, что соглашения о поставке С-400 с Россией подписаны: Кремль «не комментирует»

Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400 в Турцию. Переговоры по сделке шли несколько месяцев и вызвали беспокойство в Вашингтоне. В Кремле прокомментировать заявление Эрдогана отказались, передает агентство РБК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития, сообщает Hurriуet Daily News.

«Мы с Россией сделали необходимые шаги. Подписи поставлены, и, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Эрдогана, передает «Интерфакс». ​«Не комментируем», — сказал он.

Ранее РБК сообщал, что Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене $500 млн за дивизион. Переговоры о поставках российских вооружений Турции продолжались несколько месяцев. В частности, тема военно-технического сотрудничества России и Турции обсуждалась во время визита президента Турции в Сочи в начале мая.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщил, что Турция согласилась приобрести у России комплексы C-400 на общую сумму $2,5 млрд. По его словам, согласно предварительному российско-турецкому соглашению, в следующем году Анкара получит два ракетных комплекса С-400 из России, а затем еще два будут произведены в Турции.

Как сообщали источники РБК, Турция настаивала на передаче ей технологий С-400 и совместном производстве отдельных частей комплекса. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, Россия не готова пойти на передачу своих технологий. «Более того, такая тема не поднималась на межведомственных переговорах, а лишь в одностороннем порядке высказывалась до переговорного процесса Турцией, Россия сразу отказала, на этом вопрос закрылся», — сказал собеседник РБК.

В конце июля глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд выразил сомнение в том, что эта сделка может состояться, при этом он отметил, что перспектива​ покупки Турцией российских вооружений «вызывает беспокойство» в Вашингтоне. «Это было бы для нас поводом для беспокойства, если бы они сделали это, однако пока этого не произошло», — заявил Данфорд.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отмечал, что, если Турция купит российские С-400, возникает вопрос о совместимости российских комплексов с техникой НАТО.

Комментируя этот вопрос во время своего выступления 25 июля, Эрдоган заявил, что покупка Турцией российских комплексов не должна беспокоить Вашингтон, отметив, что Греция, которая входит в НАТО, на протяжении нескольких лет использует российские комплексы C-300. «Почему это вызовет напряжение? Страна должна искать идеальный путь к своей собственной безопасности», — сказал он.

В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стороны согласовали технические вопросы по заключению контракта на поставки ракетных комплексов в Турцию. В конце июня помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что нерешенным остается вопрос о сумме кредита, который Россия может выделить Турции. «Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен», — сказал Кожин (цитата по «РИА Новости»).

С-400 «Триумф»

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. Принята на вооружение в апреле 2007 года.

С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Фото – РБК