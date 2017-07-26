Эдуард Шармазанов – «политическим авантюристам»

«Политических авантюристов призываю убрать руки прочь от Гарегина Нжде и не впутывать его имя в сомнительные групповые игры»,- в беседе с Aravot.am отметил вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, комментируя критику в свой адрес.

Напомним, на днях в прессе и в социальный сетях были подвергнуты критике заявления Эдуарда Шармазанова о том, что нет альтернативы членству Армении в ОДКБ и в ЕАЭС. Более того, он заявил, что членство Армении в ОДКБ и в ЕАЭС исходит из национальных и государственных интересов РА.

Эдуарда Шармазанова, в частности, обвинили в том, что он защищает интересы этих структур, является поборником армяно-российских отношений, а это оскорбляет память Нжде.

Вице-спикер заявил, что подтверждает свою точку зрения, напомнив, что Гарегин Нжде не был противником армяно-российских отношений, он был сторонником развития этих отношений: «Если моих слов недостаточно, то представлю факты: в «Избранное» и в статье «Почему было создано движение Цегакрон» (страница 478) можно прочитать следующую мысль: «Для Цегакрона естественный союзник — это русский народ». Следовательно, Шармазанов призывает своих оппонентов: «Вместо того, чтобы болтать глупости, читайте Нжде».