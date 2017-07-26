Грузинская пресса – о предстоящих самых масштабных многонациональных учениях НАТО

Грузия-Онлайн. «В Грузии начинаются многонациональные учения «Достойный партнер 2017». По оценке экспертов, это самые масштабные учения в нашей стране и важно то, что это совпадает с 9-й годовщиной августовских событий. «Вместе с тем, они говорят, что учения, которые начала Россия в оккупированном Цхинвальском регионе, в определенной степени связаны с учениями НАТО в Грузии. «Достойный партнер 2017» – часть цикла учений Командования США в Европе в черноморском регионе, которые проводятся на территории 7 стран. В учениях участвует всего 50000 военнослужащих, в том числе и одна пехотная рота и один взвод ВС Грузии», – пишет газета «Резонанси».

«Учения комплексные и их сценарий предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевой стрельбой, взаимодействие маневренных и боевых элементов в оборонительных и наступательных операциях, в том числе использование аэромобильных элементов. Сценарий предназначен для управления бригады и подразделений более низкого уровня (включая взвод) при управлении и контроле для принятия решений в ходе оборонительных и наступательных операций. Примечательно, что «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в третий раз. Впервые они прошли в 2015 году, а в этом году масштабы возросли и в них участвуют подразделения 5 членов НАТО и 3 стран-партнеров – США, Великобритания, Германия, Словения, Турция, Украина, Армения и Грузия. Впервые в этом году в учениях будет участвовать немецкий бронетранспортер «Боксер». В учениях также будут представлены американские танки Abrams, БМП Bradley и Stryker, а также американский боевой самолет C-130. Что касается военных, в учениях будут участвовать более 2800 солдат», – отмечает издание.

«Приезд личного состава и техники стран-участников учений произойдет поэтапно. В потийский порт военная техника уже прибыла и движется в направлении Восточной Грузии. «Достойный партнер 2017» официально откроется на аэродроме Вазиани 30 июля, а активная фаза учений завершится 12 августа, показательными учениями на 11-м полигоне Вазиани. Главный редактор «Арсенали» Ираклий Аладашвили говорит, что в рамках этих учений будут отрабатываться совместные действия боевых подразделений разных стран как при оборонительных, так и при наступательных операциях. «Разумеется, это важно в том плане, что грузинские военные подразделения усовершенствуют взаимодействие со своими партнерами, в первую очередь, со странами-членами НАТО. А с политической точки зрения это важно потому, что на территории Грузии проводятся такие серьезные учения», – говорит Аладашвили, по словам которого, «внимание нужно обратить на то, что это происходит на 9-ю годовщину грузино-российской войны и такие учения повышают безопасность Грузии», – заключает издание.

«В то время как НАТО не проявляет больше инициативы и не ускоряет прием Грузии в свои ряды, это является некой отправной точкой, чтобы в нашей стране такие многонациональные учения проводились интенсивно, одно за другим… Количество военных в рамках этих учений еще больше возросло. Боевая техника также поступит в большем количестве и ассортименте. Один из главных факторов этих учений – усовершенствование переброски боевой техники из стран-членов НАТО в Грузию, в том числе и по морскому маршруту в Поти», – заявил в беседе с корреспондентом издания Ираклий Аладашвили.