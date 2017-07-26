Правительство Армении вознамерилось сократить в ближайшие три года финансирование сферы образования

Радио Азатутюн. Правительство Армении решило сократить в ближайшие три года финансирование сферы образования. Согласно программе среднесрочных расходов на 2018-2020 гг. выделяемая данной сфере доля ВВП будет снижена: если в этом году она составляет 2,34%, то в 2018 году составит 2,18%, в 2019-ом – 1,99%, а в 2020-ом – 1,85%.

Такая экономия, по мнению эксперта в области образования Сероба Хачатряна, говорит об отношении правительства к данной сфере: «красивые слова, амбициозные программы, но ни копейки денег».

«Сферу образования мы должны рассматривать не в качестве расходов, а в качестве вложений. Если ты не выделяешь денег на образование, ты, по сути, не делаешь вложений, следовательно, не можешь ничего ожидать через несколько лет. Причиной плохого состояния системы сегодня является то, что 15-20 лет назад мы также не выделяли деньги на образование. Почему сегодня наш премьер-министр едет в областные администрации и жалуется, что там плохо работают и прочее?.. Возможно, плохо работают, потому что в свое время в образование этих людей не были вложены деньги», – сказал специалист.

Хачатрян убежден, что для сферы образования это «настоящая катастрофа». По его словам, помимо ассигнований от ВВП будет также сокращение в абсолютных цифрах, то есть школы и вузы получат меньше денег.

По словам специалиста, если нет денег, нет и квалифицированных специалистов и образованного поколения. Руководители, требующие самоотверженной работы от учителей, фактически, не только не способствуют улучшению условий их работы, но и вынуждают к тому, чтобы педагогика стала для них второстепенным делом.

«Тебе кажется, что ты сэкономил деньги, должен был дать учителю 100 тысяч драмов, а дал 80 тысяч, как хорошо, что он не протестует… Но это не так. Все в этой жизни имеет свою цену, и опасность здесь состоит в том, что в Армении выбран другой вариант: молча наносится вред системе», – сказал Сероб Хачатрян.

Чтобы прояснить причины подобной политики, Радио Азатутюн обратилось с письмом в Министерство финансов, а также к министру образования и премьер-министру Карену Карапетяну. Примечательно, что на вопросы Радио Азатутюн Министерство образования и правительство ответили письмом с совершенно идентичным содержанием, не дав при этом исчерпывающего объяснения.

Мы поинтересовались у премьер-министра и министра, в чем причина сокращения выделяемой сфере образования доли ВВП, было ли оценено влияние подобного решения на качество образования и в каком конкретно звене сферы будет предпринята экономия.

В пришедшем из ведомств идентичном ответе говорится: «Правительство придает важность образованию как одной из основных предпосылок стабильного прогресса и развития страны. Но предпосылки приведения нынешней системы к оптимальному формату ограничивают обоснованность увеличения сегодня предусмотренных на образование расходов. На следующем этапе правительство планирует последовательно увеличивать государственные расходы в сфере образования как в номинальной величине, так и по отношению к ВВП».

А в Министерстве финансов пояснили, что для снижения влияния внешних потрясений на темпы экономического роста правительство в предыдущие годы осуществило «расширяющую налогово-бюджетную политику». В результате для удержания государственного долга на управляемом уровне в настоящее время оно вынуждено экономить, что отражается не только на образовании, но и на ряде других сфер.

Специалист в сфере образования, однако, отмечает, что заверения правительства в том, что оно придает важность развитию сферы, и реальность противоречат друг другу. По словам Сероба Хачатряна, в среднем страны выделают на образование 4% от ВВП. «Министр финансов ведь говорил, что когда человек получает помощь извне, то становится ленивым и начинает плохо работать. Есть проблема плохого управления, несправедливого управления, все это в конце концов приводит к тому, что на образование денег не остается», – сказал он.

Директор образовательного комплекса «Мхитар Себастаци», назвав заработную плату учителей пособием, отметил: «Это позор, когда на протяжении нескольких лет в вопросе финансовых отчислений не происходит никаких изменений».

По словам Ашота Блеяна, правительство еще в 2014 году закрепило задачу доведения финансирования сферы образования до 4% от ВВП, однако это обещание, как и другие, не было осуществлено.

По мнению Блеяна, было бы лучше, если бы правительство подумало о новых программах в системе образования, создало условия для того, чтобы у новых поколений была мотивация для самообразования.

Фото – Радио Азатутюн