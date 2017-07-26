Чтобы подробности не выдумывались

Что обсуждали в Сочи Путин и Алиев? Когда армянские СМИ поднимают этот вопрос и начинают излагать какие-то мысли императивным, утвердительным тоном, честно говоря, я поражаюсь их осведомленности. Это означает, что наш какой-либо сайт находится в таких близких отношениях с Путиным или Алиевым, или, в крайнем случае, с людьми, которым оба президента все рассказывают, что они могут пересказать все в виде статьи.

Ясно, что в отношениях между этими странами возникли определенные проблемы, и тому последнее свидетельство, на мой взгляд, это то, что российские войска на территории Грузии «захватили» часть нефтепровода Баку – Супса. Однако об этом можно говорить только с учетом видимых свидетельств, то есть, опираясь на последствия, как это делают профессионалы (я имею в виду статью BBC), а не делать предположения, по примеру гадающей на кофейной гуще бабки, кто, с кем и о чем шушукался.

Ну, если армянские сайты знают, о чем именно говорили Путин и Алиев, то им наверняка известно, на какую тему беседовали, например, президент и премьер-министр Армении. И здесь им известна не только тема беседы, но и интонация собеседников, еще и то, кто где стоял и какой взгляд бросил на собеседника. Люди думают, что если авторам этих статей в деталях известно содержание конфиденциальных встреч, то написанное ими тоже правда. Наивные читатели и пользователи и не подозревают, что эти подробности тоже можно выдумать.

Конечно же, этому способствует излишняя скрытность властей (и не только наших). Приведу один очень старый пример. В 1993 году в президентской резиденции я лицом к лицу встретился и поздоровался с министром обороны России Павлом Грачевым. Возвращаюсь в свой кабинет, и мне начинают звонить журналисты с вопросом – а правда, что Грачев в Армении? Я уточнил: нужно сказать, что у меня нет такой информации, что я и сделал. Однако скрыть тот факт, что в нашей стране находится чиновник такого ранга, было невозможно: мой уклончивый ответ породил различные предположения, естественно, с «выдуманными подробностями».

Учтите: правду невозможно было скрыть даже тогда, когда не было интернета, не было возможности отовсюду давать прямой эфир, не было социальных сетей. Что уж говорить о наших днях.

Удовлетворить общественное любопытство, и одновременно, естественно, не раскрыть государственные тайны – это требует определенной подготовки и профессионального уровня, а также готовности работать по мере возможности прозрачно. Даже в свободных странах чувствуется такая необходимость. Администрация Трампа – яркий тому пример.