«Технику отобрали и жестоко избили, но никакой компенсации»: Марут Ванян

В ходе прошлогодних июльских событий на улице Хоренаци и в Сари-тахе пострадали 27 журналистов, согласно данным Специальной следственной службы, из них пострадавшими были признаны 21, обвинение было предъявлено 9 лицам, по отношению к 7 есть приговор – штраф в размере 200. 000 драмов.

В понедельник в ходе обсуждения в «Медиа центре» эти данные обнародовал Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

Он выразил озабоченность в связи с тем, что, фактически, можно избить журналиста или воспрепятствовать его профессиональной деятельности и отделаться штрафом в 200 тысяч драмов.

Касаясь людей, которым было предъявлено обвинение, Меликян отметил, что все они гражданские лица, тогда как специальные меры по отношению к журналистам предпринимали сотрудники правоохранительных органов: «Специальные меры по отношению к журналистам предпринимали десятки полицейских, и мы требуем, чтобы они были привлечены к ответственности». Господин Меликян с сожалением констатировал, что действия правоохранительных органов и властей не были соразмерны насилию по отношению к журналистам, чему свидетелями мы стали в июле прошлого года: «Это довольно формальный подход и по большому счету повторяет то, что происходило в ходе событий «Электрик Ереван». И в этом деле нет ощутимого прогресса. Это попытка замять дело. На протяжении долгих лет власти сквозь пальцы смотрели на случаи насилия по отношению к журналистам, и, к сожалению, этим они зажигают зеленый свет для повторения тех же действий в подобных ситуациях. Это также наносит ущерб репутации страны с точки зрения свободы слова».

Ашот Меликян призывает проявить более трезвый подход и требует предпринять шаги.

Председатель общественной организации «Защита прав без границ» Айкуи Арутюнян отмечает, что средства массовой информации в этих вопросах не проявляют единый подход и последовательность: «Мы не видим последовательности со стороны средств массовой информации, мы видим их пассивность. В ходе июльских событий для применения насилия по отношению журналистам козлами отпущения стали гражданские лица, которые были привлечены к ответственности, их не лишили свободы, имел место лишь денежный штраф. А это поощряет подобное поведение». Айкуи Арутюнян отмечает: вызывает озабоченность и то, что следствие затягивается, доказательственная база уничтожается, уничтожаются материалы журналистов об июльских событиях.

Эксперт Ереванского пресс-клуба Аревхат Григорян отмечает, что после июльских событий с точки зрения свободы слова есть регресс: «Результаты безнаказанности могут быть очень тяжелыми, даже отношение к журналистской работе стало хуже. Если раньше многие хотя бы скрывали, что журналисты действуют им на нервы, то сейчас они даже не скрывают это. Это зажигает зеленый свет для игнорирования журналистской деятельности. Ситуация усугубилась после событий в Сари-таге, после безнаказанности».

Журналист сайта Lragir.am Марут Ванян рассказал, что 29 июля в Сари-таге у него отобрали рюкзак, в котором были две фотокамеры, а потом жестоко избили: у него травма правой ноги, боль не прошла даже год спустя. Однако по этому делу никто не наказан, компенсации не выплачено: «Конкретно в моем случае нет никакого прогресса. Мой рюкзак отобрали, в нем были две фотокамеры, причинили вред моему здоровью. Я бы закрыл глаза на потерю техники, но когда отбирают технику, да еще и жестоко избивают, то это уже недопустимо. Но их так и не нашли. Наверное, Ереван – это Токио с 14-миллионным населением».

Марут Ванян отметил, что из Особой следственной службы ему отправили письма, осведомив, что следствие идет, и он может при желании ознакомится с документами.

Ашот Меликян сказал, что они обратились в международные судебные инстанции по трем случаям насилия против журналистов: «Два дела находятся в Европейском суде, одно – в комитете ООН по правам человека. Это один из тех исключительных случаев, когда не пройдены все судебные инстанции внутри страны, но жалобы направляются в международные суды».

Фото – «Медиа центра»