Дональд Трамп обвинил Украину в поддержке Клинтон на выборах

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз подверг критике расследование российского вмешательства в прошлогодние выборы и, не представив доказательств, предположил, что Украина могла поддерживать его соперницу на выборах – демократа Хиллари Клинтон.

Во вторник утром Трамп написал в «Твиттере», что генеральный прокурор США Джефф Сешнс «избрал очень слабую позицию» в отношении кандидата от Демократической партии, и предположил, что «Украина пыталась саботировать предвыборную кампанию Трампа, оказывая негласную поддержку Клинтон».

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign – "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017