Дональд Трамп обвинил Украину в поддержке Клинтон на выборах

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз подверг критике расследование российского вмешательства в прошлогодние выборы и, не представив доказательств, предположил, что Украина могла поддерживать его соперницу на выборах – демократа Хиллари Клинтон.

Во вторник утром Трамп написал в «Твиттере», что генеральный прокурор США Джефф Сешнс «избрал очень слабую позицию» в отношении кандидата от Демократической партии, и предположил, что «Украина пыталась саботировать предвыборную кампанию Трампа, оказывая негласную поддержку Клинтон».

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign – "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Трамп не предоставил никаких подробностей или доказательств того, что Украина сыграла какую-то роль в президентских выборах 2016 года.

Первые полгода президентства Трампа оказались омрачены многочисленными расследованиями предполагаемого российского вмешательства в выборы и возможных связей между его предвыборным штабом и Москвой.

Официальный представитель украинского президента пока не ответил на запрос о комментариях по поводу заявления Трампа. Украинское посольство в Вашингтоне отрицает, что Киев пытался повлиять на исход американских выборов.

«Мы настаиваем, что правительство Украины не пыталось помочь кому-либо из кандидатов на выборах. Украина гордится тем, что пользуется поддержкой обеих партий в США», – заявило посольство в «Твиттере».

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба написал в «Твиттере»: «Трамп пишет, что вы вмешивались в выборы в США, а Путин утверждает, что мы угрожаем России. А ведь было время, когда мы мирно сеяли гречку и держались сами по себе».

Американское разведсообщество пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в ход предвыборной гонки в США. Москва это отрицает, а Трамп настаивает, что его предвыборный штаб не вступал в сговор с Россией.

По этому делу ведут расследования несколько комитетов Конгресса, а также специальный прокурор Роберт Мюллер.

В преддверии ноябрьских выборов ФБР вело расследование об электронной переписке Хиллари Клинтон во время пребывания на посту госсекретаря при администрации Барака Обамы, однако впоследствии пришло к выводу, что оснований для выдвижения уголовных обвинений нет.

Фото – Голос Америки