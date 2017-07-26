Израиль желает развивать дружеские отношения с Арменией: израильский министр в Ереване

25-го июля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встетился с прибывшим с официальном визитом в Ереван министром регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил важность визита министра Израиля в Армению, подчеркнув, что отношения между армянскими и еврейскими народами имеют глубокие исторические корни, что создает хорошую основу для развития межгосударственного сотрудничества.

Поблагодарив за приглашение посетить Ереван и за теплый прием, министр Анегби отметил, что Израиль желает развивать дружеские отношения с Арменией и что это является главным посланием его визита.

В ходе встречи собеседники детально коснулись различных вопросов двусторонней повестки дня, обсудили актуальные региональные и международные проблемы.

Министры с удовлетворением констатировали активизацию армяно-израильских отношений на общественном уровне, подчеркнув, что они способствуют укреплению межгосударственных отношений.

Эдвард Налбандян и Цахи Анегби отметили важность расширения договорно-правовой базы, проведения консультаций между министерствами иностранных дел, укрепления взаимодействия в международных организациях, активизации межпарламентских обменов.

В повестке дня переговоров были шаги, направленные на стимулирование торгово-экономических связей, обоюдно была отмечена важность полноценного использования потенциала туризма.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся углубления взаимовыгодного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования.

Министр Цахи Анегби представил подходы Израиля относительно региональных развитий.

По просьбе гостя Эдвард Налбандян коснулся усилий Армении и стран сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

После встречи состоялась церемония подписания документов, в ходе которой министр иностранных дел Армении и министр регионального сотрудничества Израиля подписали “Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Израиль об отмене визового режима для лиц с дипломатическими паспортами” и “Конвенцию между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Израиль об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал”. Министр культуры Армении Армен Амирян и Цахи Анегби подписали “Программу сотрудничества между Правительством Республики Армения и Правительством Государства Израиль в сферах культуры, науки и образования, спорта и молодежи на 2017-2020 годы”.

Пресс-служба МИД Армении