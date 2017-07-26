Эрдоган – последний, кто может проповедовать мораль Израилю: Биньямин Нетаньяху

Израильские политические инстанции прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Израиль, устанавливая металлоискатели, заботится не о безопасности на Храмовой горе, а пытается выдавить с нее мусульман. Об этом передает израильский сайт 9tv.co.il.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отреагировал на слова Эрдогана следующим образом: “Интересно, что Эрдоган скажет жителям Северного Кипра и курдам. Эрдоган – последний, кто может проповедовать мораль Израилю”.

Выпустило официальное сообщение и израильское Министерство иностранных дел.

“Сегодняшняя речь президента Турции перед активистами своей партии полна искажений, преувеличений и бреда. Ему стоит образумиться и заниматься проблемами собственной страны. Дни Оттоманской империи давно миновали. Иерусалим был, есть и будет столицей еврейского народа. В отличие от прошлых времен, правительство гарантирует в этом городе безопасность, свободу вероисповедания и соблюдение прав меньшинств. Тому, кто живет в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями”, – заключает пресс-служба МИДа.