Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:41 | Июль 26 2017
16:41 | Июль 26 2017

Цахи Анегби: у сотрудничества Армении и Израиля в ИТ-сфере есть будущее

Цахи Анегби: у сотрудничества Армении и Израиля в ИТ-сфере есть будущее

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял прибывшего с трехдневным официальным визитом в Армению министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и возглавляемую им  делегацию. Об этом сообщает пресс-служба армянского министерства.

Министр, поприветствовав гостей, отметил важность визита Цахи Анегби в Армению, выразил надежду, что он углубит армяно-израильское сотрудничество в сферах транспорта, коммуникаций, а также в IT-отрасли.

Цахи Анегби назвал открытие прямых рейсов Армения-Израиль важным стимулом взаимодействия стран.  По его просьбе Ваан Мартиросян представил систему транспорта Армении и программу предстоящих реформ.

Ваан Мартиросян назвал перспективным сотрудничество двух стран в IT-сфере, отметив, что ряд действующих в Армении технологических центров будут рады принять у себя израильские IT-компании.

Цахи Анегби также отметил важность перспектив развития IT-сферы, выразив уверенность, что у сотрудничества двух стран в этой сфере есть будущее.

В контексте кибербезопасности министры коснулись деятельности ответственных за эту сферу структур в двух странах и направленных на обеспечение безопасности мероприятий.

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Рубрики: Официальные, Экономика

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