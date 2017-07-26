Гарник Исагулян раскрывает кавычки, которые не захотел раскрывать президент Армении: видео

Консультант-советник Постоянного представительства Нагорно-Карабахской Республики в Армении Гарник Исагулян вчера в клубе «Тесакет» раскрыл те кавычки, которые президент РА не раскрыл в последнем интервью. Касаясь критики, прозвучавшей в Армении по поводу продажи российского оружия Азербайджану, Гарник Исагулян напомнил известную истину: Азербайджан на свои нефтедоллары имеет возможность купить более современное вооружение у других стран. По словам Исагуляна, когда вооружения покупаются у России, это беспокоит Армению, и об этом сказал президент Армении в последнем интервью, однако, поскольку мы тоже в основном покупаем оружие у России, то, поднимая этот вопрос, у нас появляется возможность по более удобным ценам покупать это оружие.

«У Армении есть оружие, которого нет у Азербайджана»,- говорит Гарник Исагулян, имея в виду «Искандеры». Что касается заявлений Азербайджана о том, что у них есть «противоядие для Искандера», то Гарник Исагулян отметил: «Говоря о противоядии, они, по всей вероятности имеют в виду собственный народ, они привыкли подставлять собственный народ».

Подробности в видеоматериале:

Касаясь вопроса признания Арцаха Арменией, Исагулян отметил, что необходимо внимательно прочитать поздравительное послание президента РА Бако Саакяну по случаю переизбрания в должности президента Арцаха. «Не знаю, что еще хотят, чтобы он сказал».

На вопрос Aravot.am о том, что президент РА неоднократно заявлял о необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров, предпринимаются ли шаги в этом направлении, Гарник Исагулян сказал, что в 2008 году, когда переговоры вел Серж Саргсян, он все время поднимал этот вопрос. В то же время он отметил, что нынешний статус выгоден армянским сторонам: «Мы этот вопрос можем поднять в любой момент в наиболее серьезной форме. Если на Армению будет оказываться сильное давление, то это вариант, который всегда можно использовать, в любое время Арцах может заявить, что Армения не может представлять ее интересы»,- отметил он, напомнив заявление президента РА о том, что Армения находится рядом с Арцахом, но не вместо Арцаха.