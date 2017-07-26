Условия содержания в карцере УИУ «Нубарашен» неприемлемы: Омбудсмен

Радио Азатутюн. Защитник прав человек (омбудсмен) Армении Арман Татоян заявляет, что условия содержания оппозиционного активиста Геворга Сафаряна в карцере уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен» в последние 23 дня были для них неприемлемыми.

Четыре дня назад Сафарян через своего адвоката заявил, что в карцере, где его держат, текут канализационные воды, есть жалящие насекомые.

Омбудсмен сегодня в беседе с Радио Азатутюн подтвердил утверждения Сафаряна: «Речь идет и о степени влажности, и о степени проникновения естественного света, и о наличии насекомых. Этот вопрос постоянно находится в центре нашего внимания, и когда мы посещаем кого-то из арестованных или осужденных, то первоочередное значение имеют условия их содержания. Да, там для нас условия содержания были неприемлемыми».

Продержав Сафаряна 23 дня в карцере, руководство УИУ «Нубарашен» вчера утром перевело Сафаряна в желаемую им камеру.

Арман Татоян заявил, что они почти каждый день посещали Геворга Сафаряна. Активиста изначально хотели перевести в другой корпус, где, по его утверждению, его жизни угрожала опасность. Арман Татоян сказал, что этого заявления Сафаряна для него было достаточно, чтобы заняться вопросом его перевода.

«Если человек поднимает такой вопрос, это значит, что есть такая [проблема]… Тем более, если учесть, что он прежде находился в одной и той же камере, не переводился в другую. Теперь мы ставим перед руководством УИУ и министерством вопросы: как они намерены нейтрализовать возможную опасность, на которую указывает Геворг Сафарян? Нам нужно, чтобы они детально доказали обратное. Если не могут, значит, человек прав», – отметил омбудсмен.

По словам Татояна, хотя Сафарян не назвал конкретных имен, но они предъявили жесткие требования соответствующим органам, после чего его перевели.

Омбудсмен отметил, что его сотрудники в беседах с Сафаряном и его новыми сокамерниками убедились, что в новой камере никаких проблем нет.

Татоян сообщил, что они сейчас также ведут работы в направлении ремонта или закрытия карцера, где 23 дня содержался Геворг Сафарян, а также других подобных камер. «Очевидно, что есть необходимость в дезинфекции и вообще решении вопроса насекомых», – сказал он.

Член оппозиционного движения «Учредительный парламент» Геворк Сафарян, находящийся за решеткой с 1 января 2016 года, был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в совершении насилия по отношении к полицейскому. Кроме того, Сафарян проходит по делу лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна и обвиняется в попытке провоцирования массовых беспорядков в апреле 2015 года.

Арман Татоян сказал, что они также подняли вопрос оснований для перевода Сафаряна в карцер, обратились в Минюст. «Наши работы в этом направлении еще продолжатся», – добавил он.

Обращаясь к утверждениям об избиении членов вооруженной группы «Сасна црер» со стороны полицейских, имевшем место месяц назад в подвале суда, омбудсмен сказал, что этот инцидент находится в центре его внимания. Они зафиксировали травмы, отметили, что здесь имеются признаки явного преступления, и направили свои замечания в соответствующие органы для инициирования уголовного преследования.

На замечание Радио Азатутюн, что адвокаты недовольны ходом уголовного дела, Татоян ответил, что ему известно об этом и он предпринял шаги. «Мы направили запрос в Специальную следственную службу, чтобы понять… Но я знаком с опасениями адвокатов, в том числе касающимися задержек с привлечением в качестве потерпевших. Поэтому мы и направили запрос», – сказал Арман Татоян.