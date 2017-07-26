Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:38 | Июль 26 2017
17:38 | Июль 26 2017

Карен Карапетян посетил Национальную галерею Армении и Музей истории в Ереване

Карен Карапетян посетил Национальную галерею Армении и Музей истории в Ереване

Премьер-министр Карен Карапетян посетил Национальную галерею Армении, передает пресс-служба армянского правительства.

К.Карапетян ознакомился с работой выставки «Армянские цари и царицы на европейских гравюрах и армянских плакатах XVII-XIX веков», на которой представлены редкие экспонаты. В экспозицию включены материалы из различных музеев и коллекций.

Карен Карапетян посетил также Музей истории Армении, ознакомился с коллекциями и выставками.

Глава правительства обсудил с руководством Национальной галереи и Музея истории Армении вопросы, касающиеся осуществляемого в этих структурах процесса оцифровки, повышения их туристической привлекательности, программ развития.

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Рубрики: Официальные

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