В Одессе может появиться Ереванский сквер: видео

25 июля, мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное рабочее совещание по вопросу благоустройства зеленой зоны, расположенной возле Армянской Апостольской церкви на Гагаринском плато. Об этом, как передает AnalitikaUA.net сообщается на сайте Одесского горсовета.

Согласно сообщению, обязательства по благоустройству взяла на себя армянская диаспора в Одессе. При проведении работ используются материалы и элементы благоустройства, привезенные непосредственно из Армении. Центральным элементом станет свето-музыкальный фонтан, а при входе будут установлены маленькие фонтанчики с артезианской питьевой водой. Также украшением новой зоны отдыха одесситов станут свойственные армянской культуре кресты-камни, изготовленные армянскими мастерами.

В ходе совещания поступило предложение рассмотреть возможность о присвоении данной зеленой зоне названия «Ереванский сквер» в честь города-побратима Одессы в Армении. Городской голова поручил профильным структурным подразделениям города оказать содействие в разработке и оформлении необходимых документов, а также провести благоустройство территории вокруг зеленой зоны: организацию тротуаров, парковочных карманов, обновление дорожного полотна.

«В Одессе существует прекрасная практика взаимодействия города и бизнеса, к нам подключаются дипломатические миссии, города-побратимы и общины. Я благодарен тем людям, которые любят Одессу и проявляют свое отношение к ней конкретными делами и поступками», — прокомментировал итоги выезда Геннадий Труханов.

На своей странице в Facebook Отец Абгар написал:

Сегодня у нас в гостях глубокоуважаемый Одесский Городской Голова господин Труханов Г.Л.,заместитель Одесского Городског… Posted by Ter Abgar Keledjian on Dienstag, 25. Juli 2017

Как ранее сообщал AnalitikaUA.net, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна за два года установлены более 10 хачкаров в разных регионах страны, еще 10 хачкаров уже находятся в Украине, и скоро будут установлены в разных городах.