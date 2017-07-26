Объем экспорта абрикоса из Армении достиг семилетнего рекорда

Экспорт абрикоса из Армении в 2017 году вырос, зарегистрированный показатель – рекордный за последние 7 лет. Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель министра сельского хозяйства республики Роберт Макарян, передает Panorama.am.

По состоянию на 26 июля, перерабатывающими компаниями в Армении закуплено 10 тыс. 500 т плодов и овощей. «То есть в этом году компании закупили плодов и овощей порядка на 67% больше», – сказал замминистра. По словам Роберта Макаряна, закуплено 7300 т абрикоса.

Что же касается экспорта, по состоянию на 26 июля, из Армении экспортировано 65 тыс. плодов и овощей.

Если в 2016 году из Армении было экспортировано 19 тыс. 900 т абрикоса, то в 2017 году этот показатель составил уже 26 тыс.т.

«Таких показателей не регистрировалось за последние 7 лет. Экспорт урожая абрикоса продолжается», – добавил Роберт Макарян. Вдвое вырос экспорт клубники – до 2,5 тыс. т, втрое – картофеля, до 5,4 тыс. т.

Основными рынками экспорта стали Россия (62 тыс. т), Грузия, ОАЭ, Беларусь и Украина.