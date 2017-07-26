Спасатели обезвредили скопления ртути на территории «Наирита»

Сотрудники управления по устранению последствий катастроф и защите населения МЧС РА на территории ЗАО «Завод Наирит» осуществили операцию по сбору и перемещению партии жидкой ртути.

В результате предпринятых действий было собрано около 2 кг 900 г жидкой ртути, которая в свое время использовалась на ЗАО «Завод Наирит» для того, чтобы заряжать измерительные устройства.

Собранную ртуть переместили на химический склад «Научно-исследовательского института тонкой органической химии».

Место скопления ртути обезврежено (демеркуризация).

МЧС Армении