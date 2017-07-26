Советника губернатора Армавира нашли убитым: связанное тело обнаружено в 300 метрах от дороги

В следственном управлении Следственного комитета Армении по Армавирской области предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств убийства советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна.

Как сообщает пресс-служба СК РА, 23 июля 2017 года от жительницы Армавирской области поступило сообщение о том, что 22 июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и не вернулся.

По предварительным данным, М. Симоняна из двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся.

В результате предпринятых мероприятий 25 июля около 23:30 в местечке под названием «Ущелье Даларика», расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено связанное тело Манука Симоняна(1965 года рождения).

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104 (Убийство) Уголовного кодекса РА, производство предварительного следствия по которому ведет следственное управление по Армавирской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств убийства М. Симоняна и личности предполагаемого преступника», – отмечается в сообщении.