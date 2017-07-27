В ближайшее время в Арцахе появятся крупные оливковые плантации: министр

Глава Минсельхоза Арцаха Арам Мхоян на вчерашней пресс-конференции кратко представил успехи, упущения, зарегистрированные в сфере сельского хозяйства республики в 2016 году, а также сообщил о достижениях 2017 года и предстоящих планах. Об этом сообщает агентство «Арцахпресс».

Как , в ходе пресс-конференции А. Мхоян отметил: «На территории Республики Арцах уже существуют небольшие оливковые рощи, в скором времени у нас появятся крупные оливковые плантации.

Оливковые сады обеспечат нас не только высококачественным отечественным растительным маслом, но также мы получим возможности привлечения крупных финансовых потоков. Самой прибыльной сферой в плодоводстве является выращивание оливок.

В концепцию сельского хозяйства входят ряд программ по развитию плодоводства, здесь важное место занимает выращивание оливок. Я убежден, что благодаря правильно организованной работе оливковые рощи по площади в дальнейшем превзойдут даже гранатовые сады».