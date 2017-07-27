Год спустя после вооруженного захвата полка ППС Полиции Армении в беседе с «Аравот» герой Арцаха, секретарь Совета безопасности Арцаха, генерал Виталий Баласанян отметил, что захват полка был «очень опасным поступком».

«В первый же день сказал ребятам: что же вы сделали?… Сказали: мы должны создать правительство доверия, промежуточное, временное правительство и т.д…. Сказал, хорошо, если завтра в Гюмри 60 человек вооружатся, выразят недоверие вашей власти, поднимут вооруженное восстание, что делаете вы, вы подадите в отставку?… Потом 124, потом 248 человек вооружатся и придут… Эти люди не поняли, куда идут, почему идут. Общество должно знать, чтобы бойкотировать подобные вещи. Нельзя героизировать их, стыдно. Совершенное членами группы «Сасна црер» было очень опасным поступком», – заявил г-н Баласанян.

Спросили у В.Баласаняна, если охарактеризовать поступок «Сасна црер», то что это было: вооруженное восстание, протест, террор? «По-моему, террор», – ответил он.

Подробности беседы с Виталием Баласаняном на тему захвата полка ППС читайте в печатном номере газеты «Аравот» от 27-го июля.

հասցեով՝ http://www.aravot.am/2017/07/26//

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