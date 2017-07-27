Петр Порошенко указом лишил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины

Радио Свобода. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии, бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).

Основанием для такого решения стали выводы Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Как выяснилось, при оформлении документов Саакашвили предоставил ложные сведения о том, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако, как отмечают в ГМСУ, на территории Грузии к тому времени экс-президент был заочно арестован.

Как стало известно, запрос относительно правомерности предоставления украинского гражданства Саакашвили направил в Генеральную прокуратуру Украины депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, а прокуратура в свою очередь обратилась в ГМСУ.

О намерении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства Саакашвили заявлял вскоре после отставки с поста губернатора в конце 2016 года. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Рулофс – гражданка Нидерландов. О том, есть ли у Саакашвили какое-то гражданство помимо украинского, ничего не сообщалось.

После потери украинского гражданства Саакашвили может быть выдан Грузии, где его обвиняют в “превышение полномочий, подавление антиправительственных протестов в Тбилиси в ноябре 2007 года, а также захват телеканала “Имеди”. Как считает депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, очевидно, что как только Саакашвили вернется из США в Украину, то его сразу задержат в аэропорту “Борисполь” и первым же рейсом отправят на родину.

После того как Саакашвили переехал в Украину Киев дважды отказывал Тбилиси в его экстрадиции, хотя во время визита в грузинскую столицу на прошлой неделе Порошенко ошибочно заявил, что Украина не получала от властей Грузии требования о выдаче экс-президента.

Сейчас критики бывшего грузинского лидера на Украине говорят, что Порошенко мог бы обменять Саакашвили на экс-мера Киева Леонида Черновецкого. 26 июля один из столичных судов дал разрешение украинской Генпрокуратуре на задержание и арест бывшего градоначальника, которому инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением. Грузинская прокуратура сообщила, что Киев пока не обращался с просьбой о выдаче Черновецкого, но предупредила, что если она и поступит, то в Тбилиси вынуждены будут отказать, поскольку “Леонид Черновецкий – гражданином Грузии и, согласно национальному законодательству, передача грузинских граждан в третьи страны – невозможна”.