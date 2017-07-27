Россия ограничивает «военную» свободу Армении

«Возможно, инспекционная группа придет на проверку и скажет, что такая-то военная техника не должна была быть использована в данных военных действиях»,- говорит аналитик о соглашении с РФ.

В повестку правительства Армении был внесен проект постановления о «Правилах осуществления надзора над наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемом в рамках Договора о «Развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией» от 25 июня 2013 года между Республикой Арменией и Российской Федерацией». Проект был внесен в повестку без доклада, то есть в ходе заседания правительства он не был обсужден.

Этим соглашением предусматривается, что: «Поставляющая в рамках договора продукцию военного назначения Сторона имеет право осуществлять контроль над ее наличием и целевым использованием. Предметом надзора является продукция военного назначения, поставленная в рамках договора». Другой статьей предусматривается: «Целью надзора является проверка наличия и целевого использования продукции, поставляемой контрактами, заключенными в рамках Договора». А восьмой статьей устанавливается: «Та сторона, на чью территорию поставляется продукция военного назначения, обязана представить указанную в заявке продукцию военного назначения, как и необходимые для подтверждения ее целевого использования документы».

«Аравот» направил письменный запрос в Министерство обороны Армении и попросил предоставить некоторые детали о соглашении. В частности, мы поинтересовались в минобороны, ограничивает ли это соглашение действия Армении в предоставлении полученной военной техники другой стороне, настояла ли армянская сторона на том, чтобы Россия подписала с Азербайджаном аналогичное соглашение, имеет ли сторона, поставляющая военную технику, право влиять на какое-либо решение армянской стороны, в частности, о времени и целях ее применения. Также мы поинтересовались, возможно ли, чтобы предусмотренный соглашением надзор осуществлялся исключительно по техническим целями. Министерство обороны пообещало ответить на эти и ряд других вопросов, относительно соглашения, в надлежащие сроки, заверив, что для ответа требуется дополнительное время.

Пока ведомство прольет свет на темные стороны этого соглашения и, возможно, развеет или подтвердит наши сомнения, в беседе с «Аравот» политический аналитик Степан Сафарян говорит: «Это удивительное соглашение».

По словам руководителя Армянского института международных вопросов и безопасности, «было бы очень желательно знать, подписала ли Россия аналогичный договор с Азербайджаном, поставляя военную технику. Если это касается только Армении, то это неприемлемо. В первую очередь, на ум приходят «Искандеры» или похожие вооружения, которые предоставила Армении Россия, и особенно заявления Сержа Саргсяна, сделанные в последний период. В этом контексте российская сторона желает контролировать, с какой целью будут использованы приобретенные у нее вооружения. В любом случае российская сторона четко знает, что это оружие приобретается для защиты от возможной агрессии Азербайджана. Не хочу говорить, использовались бы эти вооружения с другой целью или нет? Армения в эти годы не давала поводов для сомнения, что, скажем, оружие через Армению может попасть в руки к другим».

По словам Сафаряна, Россия продает оружие Армении и Азербайджану и прекрасно знает, что для обеих стран угрозой номер один является другая, и, в этом смысле, Россия таким образом пытается удержать процесс в своих руках. По мнению Сафаряна, сколько бы Армения не имела право использовать приобретенное оружие, создается впечатление, что уже только по этому соглашению свобода Армении будет ограничиваться: «Потому что очевидно, что Россия в любой момент может послать группу по контролю, чтобы ознакомиться, где находятся данные вооружения и с какой целью будут применены. Это меня беспокоит в контексте возможности использования при необходимости этого вооружения в жизненно важные для Армении моменты». По мнению Сафаряна, важно, чтобы в критический момент войны, когда нужно будет применить, скажем, «Искандеры», для этого обязательно не нужно было получать разрешение России: «Во всяком случае, по договору такого нет. Я буду немножко осторожен — существует понятие военной тайны, но о чем по этому вопросу договорились Россия и Армения, не могу сказать. От видимой части соглашения создается такое впечатление, что Россия этим механизмом уже в некоторой мере ограничивает свободу Армении. Например, если придет инспекционная группа, проверит и скажет, что эти вооружения в случае военных действий не должны были быть использованы».

Политический аналитик отметил, что очень важно какие действуют договоренности о применении вооружений, приобретенных по кредитному договору на 200 миллионов долларов, и «Искандеров», детали о приобретении которых остались не раскрытыми, а также где и с какой целью может Армения применять вооружение, которые приобретает с помощью нового российского кредита, ожидаемого в ближайшее время: «Пока мы не знаем этого, не знаем других деталей соглашения, трудно сказать что-то четкое».

На наш вопрос, почему Армения взялась подписать это соглашение, Сафарян ответил: «Из текста становится понятно, что Армения не была заинтересована, это желание Москвы. Будет еще хуже, если окажется, что, например, Москва делает это, чтобы Азербайджан не беспокоился, что вооружения на 200 миллионов и «Искандеры» могут быть применены против него. Следовательно, Россия заверяет Азербайджан, что контролирует процесс. Или же Москва понимает, что поставка вооружений достигла таких объемов, что она не сможет больше контролировать и пресечь их распространение, и в результате даже маленькой эскалации или инцидента могут быть запущены опасные вооружения, способные довести до начала широкомасштабной войны. Мы сейчас не знаем, в чем заключается интерес Москвы».

Что касается озабоченности в связи с тем, что этим соглашением, возможно, будут ограничены шаги Армении в вопросе предоставления военной техники Арцаху, Сафарян не исключил, что это возможно, однако отметил: «Мы многого не знаем для того, чтобы даст точный ответ на этот вопрос».

На другой вопрос «Аравот», подтверждается ли этим соглашением мнение, что ключ к урегулированию карабахского конфликта находится в Кремле, Сафарян ответил: «Кремль хочет создать этот ключ, но даже это соглашение не поможет в этом. Кремль всего лишь хочет, чтобы урегулирование было у него в руках, и чтобы даже в случае военной эскалации Москва имела рычаги влияния на процесс. Апрельская война 2016 года показала, что Россия не имеет сто процентного контроля. Когда Серж Саргсян собрал послов и пригрозил, что Армения заключает договор с Арцахом и, фактически, вступает в законные действия, Россия испугалась, потому что этого в ее планах не было».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

22.07.2017г