Особенность государственной службы

Вспыхнувшая в интернете дискуссия «пресс-секретари-журналисты» – не первая и не последняя. Испытываю большое уважение к обеим сторонам, на мой взгляд, у каждой – свои аргументы. Тем не менее, будучи пресс-секретарем «очень старых времен», позволю себе сделать маленькую подсказку коллегам: подход «ты пишешь статьи против моего шефа или ведомства, поэтому я применяю по отношению к тебе санкции», на мой взгляд, ошибочный. Государственный служащий должен быть в стороне от эмоций и оказывать свои услуги всем получателям, независимо от политических взглядов и их отношения к данному ведомству и его руководителю.

Какое у меня право все это говорить? Разве я не допускал ошибок во время своей государственной службы и после нее? Конечно же, я неоднократно ошибался, возможно, допуская более серьезные ошибки, чем мои молодые коллеги. Сказать, что я никогда не выхожу из себя и всегда адекватно реагирую на колкости, а тем более оскорбления в свой адрес, к сожалению, не могу. Никто из нас не совершенен. Хотя, в последнее время, я понял, что нужно делать. Поскольку эти личные выпады в основном делаются через Фейсбук, то существуют технические возможности блокировать все это. Допустим, что пользователь делает пост, под которым отмечает мое имя (делает tag), чтобы я прочитал еще и «язвительные» комментарии. Очень легко, сделать untag, нажав кнопку remove tag, а во всех остальных случаях нажать turn off notifications, и все – те, кто пытается самореализоваться за твой счет, пусть пишут все, что им вздумается. (Предсказуемой реакции – «не ходите, да, читать критику в ваш адрес?» отвечу: у меня довольно большой опыт по части «критикующих комментариев», для того, чтобы отличить их от личных оскорблений). Однако, повторюсь, для того, чтобы достичь подобного эмоционального состояния, нужны годы, и если я резко отреагировал на какую-то колкость, то прошу прощенья, и естественно, всем сердцем прощаю всех тех, кто обидел меня.

Однако в моем случае обстоятельства несколько иные: я уже 23 года, как не являюсь государственным служащим – реагирую я, читаю или нет, это, по большому счету, мое личное дело. Другой вопрос, если бы я представлял государственное ведомство, которое существует за счет средств налогоплательщиков и которому мы – налогоплательщики, поручили выполнить ту или иную функцию. Это ведомство – не Божий дом, его руководители не наделены каким-то Божественным даром, а их спикеры – не последние глашатаи истины. Все сотрудники государственных ведомств – наши сограждане, временно исполняющие обязанности, которые мы – налогоплательщики, на них возложили.

Обижаться, наказывать, тем более – мстить… все это не входит в обязанности государственного чиновника.