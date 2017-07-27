Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:21 | Июль 27 2017
14:21 | Июль 27 2017

Москва примет «симметричные» ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях: «Коммерсант»

Москва примет «симметричные» ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях: «Коммерсант»

Голос Америки. Если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, Москва примет «симметричные» ответные меры, пишет российская газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в МИД РФ.

Газета пишет, что Россия может наложить арест на американскую дачу в Москве и складские помещения посольства США, а также выдворить 35 американских дипломатов.

Аналогичные меры принял президент США Барак Обама в декабре прошлого года.

Россия может также ограничить число дипломатических сотрудников в Москве, которое превышает число российских дипломатов в Вашингтоне, говорится в публикации.

Но когда речь заходит о воздействии на американскую экономику, набор имеющихся у Москвы рычагов ограничен, признают бизнесмены и аналитики, мнение которых приводит газета.

Однако Россия по-прежнему поставляет в США обогащенный уран для АЭС, титан для авиационной промышленности, а также алюминий и сталь.

Потенциальные ограничения на работу американских компаний в России могут оказать более серьезное воздействие, отмечает «Коммерсант». Американские компании занимают значительную долю на рынке потребительских товаров, информационных технологий и фармацевтики.

На снимке – Посольство США в Москве, Россия
Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные, Пресса

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