Москва примет «симметричные» ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях: «Коммерсант»

Голос Америки. Если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, Москва примет «симметричные» ответные меры, пишет российская газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в МИД РФ.

Газета пишет, что Россия может наложить арест на американскую дачу в Москве и складские помещения посольства США, а также выдворить 35 американских дипломатов.

Аналогичные меры принял президент США Барак Обама в декабре прошлого года.

Россия может также ограничить число дипломатических сотрудников в Москве, которое превышает число российских дипломатов в Вашингтоне, говорится в публикации.

Но когда речь заходит о воздействии на американскую экономику, набор имеющихся у Москвы рычагов ограничен, признают бизнесмены и аналитики, мнение которых приводит газета.

Однако Россия по-прежнему поставляет в США обогащенный уран для АЭС, титан для авиационной промышленности, а также алюминий и сталь.

Потенциальные ограничения на работу американских компаний в России могут оказать более серьезное воздействие, отмечает «Коммерсант». Американские компании занимают значительную долю на рынке потребительских товаров, информационных технологий и фармацевтики.

На снимке – Посольство США в Москве, Россия

Фото – Голос Америки