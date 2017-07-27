Депутат от РПА Ваграм Багдасарян обещает «делиться» с депутатом от блока «Елк» Геворгом Горгисяном

«Скажите Горгисяну, чтобы в быстром порядке оформил документы на меня, я ему тоже что-нибудь оставлю»,- в беседе с Aravot.am иронично отметил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

Депутат от фракции «Елк» Геворг Горгисян в беседе с журналистами заявил, что близ села Ардви Лорийского марза планируется начать эксплуатацию золоторудного месторождения, в результате деревни на этом месте больше не будет. Депутат выслушал жителей деревни: «Хотят эксплуатировать горы, оттуда в деревню поступает питьевая вода, там находятся наши пастбища».

Жители села Ардви Лорийскго марза вчера с утра перекрыли дорогу: в сельской администрации были предусмотрены общественные слушания, однако они не состоялись. «Министерство охраны природы сегодня здесь назначило слушания, собрались разные люди, в том числе и люди на машинах посольства РФ в Армении и «Газпрома», однако слушания так и не состоялись, поскольку эти люди заявили, что они всего лишь туристы, и у них нет никакого желания беседовать с народом, рассказывать о своих планах»,- отметил депутат, добавив, что в Ардви геологическое изучение золоторудного месторождения проводит созданная два месяца назад компания «Мирам», большая часть акций которой принадлежит главе парламентской фракции руководящей партии Ваграму Багдасаряну: «Мы увидели здесь одного из подчиненных Ваграма Багдасаряна».

Добавим, что село включено в программу ООН по развитию сельского туризма. В Ардви находится могила католикоса Ованнеса Одзнеци.

Ваграм Багдасарян сейчас находится за пределами страны, в беседе с нами он сказал, что не знаком с ситуацией, вернется через два дня, тогда и будут комментарии. А до приезда Багдасарян отметил следующее: он является сторонником эксплуатации рудника, однако если это создает проблемы для сельчан и мешает сохранению исторических и культурных ценностей, то этого делать нельзя.

Напомним, что Ваграм Багдасарян был избран по рейтинговой системе из Лорийского марза. Говорит, что в ходе предвыборных встреч были разговоры об инвестициях, люди выразили озабоченность в связи с тем, что инвестиции не защищены гарантиями, а он ответил, что сделает все, чтобы рисков не было.

Ваграм Багдасарян категорически отрицает свою связь с эксплуатацией золоторудного месторождения.