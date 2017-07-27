Вор громче всех кричит «поймайте вора»: замглавы МИД Армении – об очередной дезинформации Азербайджана

Министерство обороны Армении в распространенном 26 июля заявлении констатировало необоснованность утверждений оборонного и внешнеполитического ведомств Азербайджана якобы об обстреле армянской стороной азербайджанских населенных пунктов. Об этом заявил сегодня после заседания правительства РА заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, передает Panorama.am.

Напомним, министерство обороны Армении категорически опровергло совместное заявление министерств обороны и иностранных дел Азербайджана о том, будто 26 июля подразделения ВС Армении обстреливали азербайджанские боевые позиции, а также мирные населенные пункты.

«По поводу государства, с которым мы имеем дело, могу сказать лишь одно: известно, что вор громче всех кричит „поймайте вора”, и именно вору выгодно отсутствие механизмов расследования инцидентов. Больше мне добавить нечего», – указал Шаварш Кочарян.

По словам Ш. Кочаряна, в случае подобного поведения азербайджанской стороны абсолютно бессмысленно говорить о каком бы то ни было прогрессе в переговорном процессе по карабахскому урегулированию.

Обратившись к возможной встрече президентов Армении и Азербайджана, замминистра отметил, что со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ поступило подобное предложение и министры иностранных дел двух стран работают в данном направлении, однако на данный момент нет никаких окончательных договоренностей, нет какого-либо решения.