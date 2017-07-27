Чем новые санкции США грозят России: подробности

Deutsche Welle. Новый пакет санкций в отношении России – это вам не налоговая реформа Дональда Трампа на один лист A4. Палата представителей США большинством голосов одобрила 184-страничный документ, в котором перечислены штрафные меры в отношении трех стран – Ирана, России и Северной Кореи. Законопроект предполагает принятие целого ряда мер в отношении российского руководства, госкомпаний и граждан РФ, но не только в отношении них. DW объясняет, по ком ударят новые санкции, что в них принципиально нового и чего стоит ожидать дальше.

Санкции – за что

Новые санкции в отношении России связаны с уже известными действиями, которые давно критикует Вашингтон: “нарушением территориальной целостности Украины, дерзкими кибератаками и вмешательством в президентские выборы в США, а также продолжающейся агрессии в Сирии”, как сказано в преамбуле законопроекта.

В тексте документа утверждается, что Россия занимается продвижением своих интересов в Европе и Евразии незаконными средствами, например, оказывая влияние на выборы в странах ЕС, “подрывающее европейское единство”. Также в вину Москве ставится “хорошо задокументированное участие в коррупционных практиках” на европейском континенте, кампании по дезинформации с помощью подконтрольных российскому государству СМИ, а также преследование свободной прессы и оппозиции у себя в стране.

Главный удар – по российским трубопроводам

Видимый удар будет нанесен по проекту “Газпрома” “Северный поток-2” – он единственный в тексте законопроекта, который назван поименно. Это газопровод, способный ежегодно доставлять из России напрямую в Германию до 55 миллиардов кубометров газа. Обоснование санкций в отношении проекта – “из-за его вредного влияния на энергетическую безопасность ЕС, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе, а также энергореформы на Украине”.

Но в случае вступления в силу законопроекта может пострадать вся трубопроводная инфраструктура РФ, а вместе с ней – экспорт нефти и газа. Президент США, согласно документу, получает право наложить санкции на любого, кто участвует в строительстве или обслуживании всех российских экспортных нефте- и газопроводов.

Ограничения строгие: отдельные инвестиции в такие проекты не должны превышать 1 миллион долларов, а в сумме – не более 5 миллионов в течение года. По подсчетам консалтинговой фирмы IHS Markit, всего у России 90 трубопроводов, они идут в 13 стран мира, пять из которых являются членами ЕС.

Другие санкции – не новые, но еще более жесткие

После вступления в силу законопроекта под санкции США могут попасть гораздо больше людей, чем раньше. Это могут быть лица, причастные, с точки зрения США, к кибератакам, а также те, кто нарушает режим ограничительных мер и совершает запрещенные сделки с российскими компаниями, находящимися под санкциями. Причем потенциально штрафные меры – от заморозки активов до аннулирования виз – распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников.

Одновременно с этим ужесточатся ограничения на передачу РФ американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях. Ограничения коснутся всех российских компаний с долей государства от 33 процентов. Кроме того, документ предполагает ужесточение для российских банков и энергокомпаний действующего режима санкций в финансовом секторе.

Что еще важно в новом законопроекте

Депутаты Палаты представителей пришли к выводу, что из-за, по их мнению, агрессивной российской внешней политики им требуется куда больше сведений обо всем, что происходит в России. Минфин совместно с разведкой США должны будут ежегодно направлять в Конгресс открытый доклад о российских олигархах и “предприятиях с государственным участием”.

“В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах, установлен уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты”, – говорится в документе. Также конгрессмены хотят знать размеры состояний таких лиц, источники доходов и списки всех их родственников.

Другой доклад должен будет содержать сведения о деятельности российских государственных СМИ. Законопроект также предусматривает выделение 250 млн долларов на 2018 и 2019 годы специальному фонду по противодействию незаконному российскому влиянию в Европе. Помимо стран ЕС на помощь этого фонда смогут рассчитывать Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Молдавия, Косово, Сербия и Украина.

Кто, кроме России, может пострадать

Некоторые европейские энергетические компании. Тот же “Северный поток-2” – проект с миноритарным участием австрийской компании OMV, французской Engie, немецких Wintershall и Uniper, британско-нидерландской Shell. Всего, по данным IHS Markit, есть как минимум 3 нефтепровода и 3 газопровода с долевым участием западноевропейцев или американцев. Открытым остается вопрос, пострадает ли в случае сворачивания того же “Северного потока-2” энергобезопасность ЕС как в средне-, так и в долгосрочной перспективе. Мнения специалистов в ЕС на этот счет расходятся.

Кто выиграет от новых санкций

Прежде всего, американские экспортеры сжиженного газа. Санкции открыто ставят своей целью продвижение американских энергетических интересов на европейском континенте. От санкций должен выиграть Киев. В документе есть отдельная статья об укреплении энергетической безопасности Украины. Для этих целей предполагается создание фонда с бюджетом в 30 миллионов долларов на 2018-2019 годы.

Что необычного: в одном списке с “изгоями”

Во-первых, необычным следует считать политическое содержание нового пакета санкций: Россия прямо называется “врагом” США, она оказалась в одном списке с так называемыми “странами-изгоями” – Северной Кореей и Ираном, а также с международными террористами.

Во-вторых, данный законопроект – единоличный шаг Вашингтона, несмотря на обилие ссылок в тексте на трансатлантическое единство и необходимость согласовывать свои действия с партнерами и союзниками. Это отличает документ от всех предыдущих пакетов санкций, введенных странами Запада в отношении России с 2014 года. Руководство Евросоюза резко раскритиковало новые санкции США.

Что дальше

Законопроект должен пройти голосование в Сенате, после чего он поступит на подпись к президенту США. Из Белого дома раздавались противоречивые сигналы о том, одобрит ли Дональд Трамп новые санкции. Он может воспользоваться правом вето.

Но у Сената, абсолютное большинство членов которого – как демократов, так и республиканцев – поддерживают документ, есть возможность преодолеть вето президента двумя третями голосов. Поэтому наблюдатели сходятся во мнении, что Трамп все-таки подпишет законопроект. Кроме того, у президента, если он пожелает, еще есть возможность обратиться в Верховный суд с просьбой признать закон не соответствующим конституции.