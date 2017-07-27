Армения – среди стран, представляющих угрозу для Турции, а США – на первом месте: опрос

На днях были опубликованы результаты соцопроса под названием «Исследования восприятия турецкой внешней политики в общественном мнении», осуществленного под руководством профессора университета Кадир Хас Синема Акгюль Ачикмеше.

Опрос наилучшим образом выявляет отношение граждан Турции, переживающей в последние несколько лет бурные внешнеполитические и внутриполитические события к проблемам внешней политики этой страны. Изменения в общественных настроениях можно увидеть, сравнив данные, которые приведены и за 2013, 2015, 2016 годы. Опрос был проведен в форме личных бесед среди тысячи человек старше 18 лет в 26 илях (административная единица Турции), представляющих демографическую структуру страны. Им, в частности, задавали вопросы о разных аспектах турецкой внешней политики. Достоин внимания тот факт, что большинство респондентов в соседней стране источником информации о внешней политике Анкары считают телевидение (86.5%), интернет источником информации считают 37.5%, печатную прессу – 30.7%. Судя по этим показателям можно сделать вывод, что общественное мнение о внешней политике Турции формируется через интерпретацию СМИ этой страны.

Большинство граждан Турции считают свою страну исламской (39.9%). Интересно, что в период президентства Эрдогана, параллельно увеличению компонента ислама в политической жизни страны, а также в условиях напряженности в отношениях с Евросоюзом 32.7% респондентов считают Турцию европейской страной, при этом, данный показатель со временем вырос (2013г.- 24.3%, 2015г.- 26.4%, 2016г.-31.8%).

Усилия президента Эрдогана и правящей партии Турции, попытка военного переворота в 2016 году, конституционные поправки в 2017 году сформировали мнение в турецком обществе о том, кто именно осуществляет внешнюю политику Турции. Так в 2016 году 76.4% респондентов ответили, что внешнюю политику Турции осуществляет президент Турции, в 2017 году этот процент составил 69.2%. 24.3% опрошенных считают, что внешнюю политику Турции осуществляют ВС этой страны, 13.4% респондентов ответили, что Национальная разведывательная организация. Даже после прошлогодней июльской попытки переворота, когда в стране начались преследования сотрудников силовых структур, а также после конституционных поправок в апреле текущего года власти Турции сделали более контролируемой работу этих структур. Значительный слой турецкого общества в 2017 году выразил мнение, что внешнюю политику их страны осуществляют силовые структуры, при этом, по части ВС, в 2016 году так считали 3.8% респондентов, а в 2013 году такого ответа и вовсе не было.

Живущие в Турции люди придерживаются мнения, что внешнеполитическим приоритетом их страны является укрепление отношений с другими странами – 61.2% опрошенных, а 14.5% респондентов ответили, что миссия диппредставительств Турции в других странах заключается в сборе информации об этих странах.

Граждан Турции спросили также, какая страна является самым близким другом Турции. Подавляющее большинство респондентов (71.3%) назвали Азербайджан, в прошлом году в пользу этой точки зрения высказались 59,3%. В числе друзей второе место занимает Пакистан, однако так думают всего 2.2% опрошенных. Около 1 % респондентов друзьями Турции считают еще несколько других стран, а 17.2% опрошенных считают, что у Турции вообще нет друзей. При этом число тех, кто полагает, что «у Турции нет друзей», уменьшилось до 17,2% (против 23,1% в прошлом году). В 2016 году в списке стран, которые считались угрозой для Турции, на передний план вышли страны Ближнего Востока. Однако в этом году первое место досталось США, и по сравнению с прошлым годом США считают крупнейшей угрозой на 22,4% респондентов больше. Интересно, что 19.1% опрошенных считают главной проблемой в отношениях США и Турции является Армянский вопрос. Второй крупнейшей угрозой для Турции 37,4% участников опроса назвали Израиль. Страны ЕС, которые в прошлом году были угрозой по мнению 10,4% респондентов, в этом году заняли третье место в рейтинге стран, представляющих угрозу для Турции, при показателе 24%. Уровень восприятия России в качестве угрозы упал с 34,9%. После нормализации российско-турецких отношений уже в текущем году это цифра упала до 18.5%. Примечательно, что в этом списке Армения занимает пятое место: угрозой нашу страну считают 18% опрошенных. Еще один момент, который обращает на себя внимание: из года в год жители Турции оказывают все меньшую поддержку процессу вступления страны в ЕС. В данный момент поддержка членства Турции в ЕС находится на уровне 48,4%. В 2015 году число тех, кто утверждал: «Турция никогда не сможет стать полноправным членом ЕС», — составляло 47,6%. В прошлом году этот показатель вырос до 66,7%, а в этом году — до 81,3%. В то же время количество тех, кто выступает за создание другой модели в отношениях Турции и ЕС – вместо полноправного членства, осталось на уровне 30,4%. Наблюдается увеличение числа сторонников той точки зрения, что Турция в качестве альтернативы членству в ЕС должна выстраивать стратегическое сотрудничество с Россией (27,6% против 14,8%). 17.6% альтернативой считают Организацию исламского сотрудничества, 13.1% – Шанхайскую организацию сотрудничества.

Инициаторы опроса коснулись также темы непризнанной турецкой республики Северного Кипра. 78.4% процента респондентов считают Северный Кипр дружественной страной, от которой нельзя отворачиваться ни при каких обстоятельствах.

Граждан Турции спросили и о том, как они относятся к внешней политике, которую осуществляет их страна. 38.5% опрошенных выразили уверенность, что Турция проводит успешную внешнюю политику, 37.8% считают, что эта политика успешна частично, 23.7% считают внешнюю политику безуспешной, которую ведет Турция.