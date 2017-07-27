В отношениях Армения-Израиль «зарегистрирован прорыв»: израильский министр в Ереване

Радио Азатутюн. Саргис Арутюнян, 26.07.2017г. Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, который в правительстве этой страны несколько лет занимал должность министра, ответственного за разведку и безопасность, считает, что в армяно-израильских отношениях зарегистрирован «прорыв».

Ханегби по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с трехдневным официальным визитом находится в Армении.

Сегодня в интервью Радио Азатутюн он, в частности, отметил: «Ясно, что этот мой визит является знаком того, что две страны заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Наша дружба имеет многолетнюю историю, между двумя странами уже 25 лет установлены дипломатические отношения. Сейчас уже мы больше думаем в практическом направлении, чтобы совместно работать и в ряде сфер сделать нашу дружбу взаимовыгодной. Думаю, что в течение примерно 10 лет никто из министров Израиля не посещал Армению, поэтому это новый прорыв, и я рад, что являюсь частью всего этого».

Цахи Ханегби более трех лет, с 2003-го по 2006 год, в правительстве Израиля, под руководством премьер-министра Ариэля Шарона, был министром, ответственным за деятельность израильских спецслужб – Моссада и Шин Бет, а также за стратегический диалог между Израилем и США. В 2006-2010 гг. он занимал должность председателя комиссии по безопасности и внешним отношениям Кнессета (парламента) Израиля.

Вчера Ханегби принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Согласно сообщению МИД Армении, на встрече израильский министр отметил, что его страна «желает развивать дружественные отношения с Арменией и это является главным посланием его визита».

Сегодня утром на встрече министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросян и израильского министра Цахи Ханегби обсуждалось сотрудничество с сферах информационных технологий и кибербезопасности. «В контексте кибербезопасности министры затронули деятельность ответственных за эту сферу структур в обеих странах и направленные на обеспечение безопасности мероприятия», – отмечается в сообщении Минтранса.

В интервью Радио Азатутюн Цахи Ханегби в этой связи отметил: «Целью моего визита является укрепление отношений между Арменией и Израилем. Вчера мы подписали соглашения, касающихся ряда сфер. Я провел встречи с министром транспорта, связи и информационных технологий, министром иностранных дел. Сегодня запланированы мои встречи с премьер-министром Армении, другими членами правительства».

Налбандян и Ханегби вчера подписали соглашение «Между правительствами Армении и Израиля об отмене требования получения визы для лиц с дипломатическими паспортами» и конвенцию «Между правительствами Армении и Израиля об исключении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал». Министр культуры Армении Армен Амирян и Цахи Ханегби подписали «Программу сотрудничества между правительствами Армении и Израиля в сферах культуры, науки и образования, спорта и молодежи на 2017-2020 годы».

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждались ли вопросы, касающиеся армяно-израильского военного сотрудничества, Цахи Ханегби ответил: «Я министр регионального сотрудничества Израиля. Поэтому основное направление моей деятельности не связано с военной сферой и сферой безопасности, как это было прежде. По поводу нашего сотрудничества с Арменией отмечу, что оно касается туризма, торговли. Мы хотим расширить торговлю, сотрудничество включает в себя также сельское хозяйство, вопросы водных ресурсов, а также транспорт и коммуникации. Это те области, в которые я вовлечен».

По данным Национальной статистической службы Армении, в 2016 году торговый оборот между Арменией и Израилем составил 8 млн 525 тыс. долларов или 0,1% от всего объема внешней торговли Армении.

По поводу военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем израильский чиновник сказал: «Я хотел бы воздержаться от обсуждения чувствительных вопросов. Мой визит в Армению сконцентрирован на положительных аспектах с целью укрепления отношений между Арменией и Израилем».