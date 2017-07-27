За последние годы США предоставили Нагорному Карабаху и его народу помощь на $45 млн: Джон Хефферн

Армения и Америка будут развивать экономическое сотрудничество

У экономических отношений Армении и США большой потенциал. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в Конгрессе Джон Хефферн. По его словам, взамен на предоставление гуманитарной помощи США хотят развивать с Арменией торгово-экономические отношения.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Джон Хефферн – один из самых осведомленных людей в армяно-американском сотрудничестве. В 2011-14 гг. он занимал пост посла США в Армении, способствуя развитию двусторонних политических и торгово-экономических отношений. В ходе слушаний в Конгрессе, отвечая на вопрос конгрессмена Брэда Шермана, Джон Хефферн заявил, что у экономических отношений Армении и США есть важнейший потенциал:

«Мы хотим развивать наши двусторонние отношения, основанные на предоставлении помощи и достичь отношений, основанных на торговом сотрудничестве».

Представитель Госдепартамента отметил, что договор о торговле и инвестициях, заключенный в мае 2015 г, уже ощутимо способствует развитию торгово-экономических отношений. В США сотрудничество с Арменией считают наиболее перспективным в сфере информационных технологий и энергетики, заявила конгрессменам представитель USAID Маргот Эллис. «Это те сферы, которые могут не только развивать евроатлантическую интеграцию, но и дают возможность американским компаниям развивать сотрудничество с Арменией».

Для развития экономических отношений с Арменией важно разработать и принять соглашение против двойного налогообложения, уверен конгрессмен Брэд Шерман. Этот договор, добавил он, должен быть разработан в первоочередном порядке.

«Правительство Армении со своей стороны официально заявило о готовности приступить к разработке проекта договора на основе американского образца».

«Что касается двустороннего налогового соглашения, то министерство финансов считает приоритетным один критерий – выиграют ли американские компании от этого», – отметил Джон Хефферн.

«Уверяю вас, они учитывают также мнение Госдепартамента, насколько это соответствует нашим национальным интересам, и я надеюсь услышать это от вас. Но я знаю также, что услышу это от ряда крупных американских компаний».

Конгрессмен Шерман коснулся также помощи, предоставляемой США Нагорному Карабаху: «Давайте обсудим программы разминирования и помощи Арцаху, который ранее назывался Нагорно-Карабахской Республикой».

Представитель Госдепартамента отметил, что в течение последних лет Соединенные Штаты «Нагорному Карабаху, народу Нагорного Карабаха предоставили гуманитарную помощь в размере 45 млн. долларов, в том числе и в виде программ по обеспечению чистой водой и разминированию».

Источник – Армянская служба Голоса Америки